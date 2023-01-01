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Кредитные карты - оформить онлайн

Полный перечень кредитных карт, которые доступны для онлайн-оформления в российских банках в 2023 году. Здесь можно сравнить условия от всех российских банков и выбрать наиболее подходящие для себя. Клиенты имеют возможность ознакомиться с отзывами реальных пользователей, а также подать онлайн-заявку на официальном сайте банка, не посещая его офис, без необходимости предоставления справок, залога или поручителей

Все карты Без отказа Выгодные С плохой КИ Моментальные Бесплатные Без проверки КИ
Карта рассрочки Халва
Карта рассрочки Халва
Совкомбанк
от 0 до 500 000 руб.
Ставка: от 10% в день
Обслуживание: от 0 руб. Предоставляет возможность осуществлять покупки в магазинах-партнерах с использованием гибкой системы рассрочки, продолжительностью до 10 месяцев, без взимания комиссий и переплат. Держатели имеют возможность получать дополнительный доход в виде процентов на остаток средств
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365 дней без процентов
365 дней без процентов
Альфа-Банк
от 50 000 до 1 000 000 руб.
Ставка: от 11,99% в день
Обслуживание: от 0 руб. Позволяет снимать наличные, оплачивать коммунальные услуги, штрафы без начисления процентов. Предоставляется выгода в виде 365-дневного льготного периода без начисления процентов, который вступает в силу снова сразу же после погашения долга
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МТS Cashback
МТS Cashback
МТС-Банк
от 10 000 до 1 000 000 руб.
Ставка: от 11,9% в день
Обслуживание: от 0 руб. Обладает значительным кредитным лимитом и продолжительным льготным периодом. Доступна программа лояльности, которая предлагает начисление кешбэка в трех популярных категориях. При выполнении простых условий клиенты также могут пользоваться бесплатным годовым обслуживанием
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С кешбэком
С кешбэком
Уралсиб
от 0 до 1 500 000 руб.
Ставка: от 19,9% в день
Обслуживание: от 0 руб. Продукт с обширным кредитным лимитом и возможностью получения баллов за каждую покупку, которыми можно покрыть расходы на ранее совершенные покупки или услуги, а также использовать их для оплаты путешествий. Не требуется подтверждение дохода
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120наВСЕ Плюс
120наВСЕ Плюс
Росбанк
от 30 000 до 2 000 000 руб.
Ставка: от 20% в день
Обслуживание: от 0 руб. Карта разработана специально для покупок и предоставляет клиентам внушительный кредитный лимит до 2 000 000 рублей. Дополнительным преимуществом данной карты является бесплатное обслуживание без необходимости выполнения каких-либо условий
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ДА!
ДА!
Синара
от 10 000 до 700 000 руб.
Ставка: от 29,9% в день
Обслуживание: от 0 руб. Кредитная карта с предельным лимитом в размере до 700 000 рублей и бесплатным обслуживанием при выполнении необходимых условий. С помощью льготного периода продолжительностью до 56 дней, клиенты имеют возможность пользоваться средствами банка без начисления процентов
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Opencard
Opencard
ФК Открытие
от 0 до 500 000 руб.
Ставка: от 11,9% в день
Обслуживание: от 0 руб. Кредитная карта с программой лояльности, которая позволяет клиентам получать кешбэк за все совершенные покупки, а также наслаждаться скидками до 20% у партнеров. Предоставляет привилегию в виде начисления бонусов, которые могут быть использованы для компенсации стоимости предыдущих покупок
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Urban Card
Urban Card
Кредит Европа Банк
от 9 900 до 600 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Обслуживание: от 0 руб. Карта без платы за обслуживание, ориентированная на современных людей, активно пользующихся городской инфраструктурой. С помощью накопленных бонусов клиенты могут оплатить свои покупки или обменять их на рубли. Важно отметить, что оформление данной карты возможно без необходимости подтверждения дохода
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Платинум
Платинум
Тинькофф Банк
от 0 до 700 000 руб.
Ставка: от 12% в день
Обслуживание: от 49 руб. Для оформления карты достаточно предоставить паспорт. Она предлагает обширный выбор опций, включая участие в бонусной программе, возможность оплаты покупок в рассрочку у партнеров, продолжительный льготный период в размере 55 дней на все покупки и возможность погашения кредита другого банка
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Суперкешбэк 3 процента
Суперкешбэк 3 процента
ОТП Банк
от 10 000 до 300 000 руб.
Ставка: от 28,9% в день
Обслуживание: от 0 руб. Карта предоставляет клиентам длительный льготный период, позволяющий использовать средства банка без начисления процентов, а также программу лояльности с начислением кешбэка за любые покупки. Также доступна программа рассрочки на покупки у партнеров
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100 +
100 +
Промсвязьбанк
от 10 000 до 1 000 000 руб.
Ставка: от 29% в день
Обслуживание: от 0 руб. Карта с бесплатным годовым обслуживанием, предоставляющая длительный льготный период, в рамках которого клиенты могут использовать средства банка без начисления процентов. Оформление карты возможно по паспорту. Предоставляется бесплатная курьерская доставка
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Двойной кешбэк
Двойной кешбэк
Промсвязьбанк
от 15 000 до 1 000 000 руб.
Ставка: от 29% в день
Обслуживание: от 0 руб. Разработанная для ежедневного использования, карта предлагает бесплатный выпуск и годовое обслуживание. В рамках программы лояльности клиентам начисляется кешбэк до 10% в популярных категориях и за все покупки. Карта может быть оформлена без необходимости подтверждения дохода
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Выгода
Выгода
Экспобанк
от 10 000 до 300 000 руб.
Ставка: от 17,9% в день
Обслуживание: от 0 руб. Одобрение карты происходит всего за 15 минут. Для оформления достаточно предоставить паспорт. Карта будет доставлена клиенту в удобное для него время и место, а ее активация происходит автоматически, без необходимости дополнительных действий. Не взимает скрытых комиссий и не имеет сложных условий
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Универсальная
Универсальная
Азиатско-Тихоокеанский Банк
от 30 000 до 700 000 руб.
Ставка: от 9,5% в день
Обслуживание: от 0 руб. Предоставляет льготный период в течение 120 дней без начисления процентов, а также бесплатное обслуживание. Держателям карты доступна бонусная программа с возможностью получения кешбэка за покупки, а также возможность бесплатного снятия наличных при выполнении определенных условий и другие преимущества
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Все что надо
Все что надо
ФК Открытие
от 0 до 1 500 000 руб.
Ставка: от 11,9% в день
Обслуживание: от 0 руб. Карта, специально разработанная для любителей путешествий. Предлагает большой кредитный лимит, льготный период в течение 120 дней без начисления процентов и бесплатное обслуживание. Клиенты могут бесплатно снимать наличные в любых банкоматах. Карта будет доставлена в удобное для клиента время и место
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Карта возможностей
Карта возможностей
ВТБ
от 10 000 до 300 000 руб.
Ставка: от 9,9% в день
Обслуживание: от 0 руб. Представлен флагманский продукт, который предлагает длительный льготный период, бесплатное обслуживание и расширенный кредитный лимит. Держателям карты доступна бонусная программа с возможностью получения кешбэка за покупки.
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ВездеДоход
ВездеДоход
Почта Банк
от 10 000 до 1 500 000 руб.
Ставка: от 25% в день
Обслуживание: от 0 руб. Флагманская кредитная карта с длительным льготным периодом и кешбэком за покупки. Карта может быть получена уже в день подачи заявки в выбранном офисе банка или отделении почты России. При выборе индивидуального дизайна карты взимается комиссия в размере 1300 рублей
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Citi Select
Citi Select
Ситибанк
от 0 до 1 500 000 руб.
Ставка: от 19% в день
Обслуживание: от 0 руб. Уникальная кредитная карта, которая объединяет множество преимуществ и оснащена специальными бонусами - селектами. Клиенты имеют возможность обменивать накопленные вознаграждения на промокоды и баллы программы лояльности
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Универсальная карта
Универсальная карта
Быстробанк
от 9 000 до 299 000 руб.
Ставка: от 16% в день
Обслуживание: от 40 руб. Универсальная карта, предназначенная для различных ситуаций в жизни. Она позволяет клиентам пользоваться средствами банка в течение 50 дней без начисления процентов, предлагает выгодную процентную ставку и низкую стоимость обслуживания
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Alfa Travel
Alfa Travel
Альфа-Банк
от 0 до 300 000 руб.
Ставка: от 11,99% в день
Обслуживание: от 0 руб. Карта с большим кредитным лимитом, оснащенная программой лояльности, которая позволяет клиентам получать до 8% миль за свои покупки. Кроме того, доступен пакет дополнительных привилегий, а также скидки от компаний-партнеров банка
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Metro
Metro
Кредит Европа Банк
от 9 900 до 600 000 руб.
Ставка: от 25% в день
Обслуживание: от 0 руб. Кредитная карта с бесплатным годовым обслуживанием, которая также оснащена программой покупок в рассрочку в магазинах-партнерах банка. Клиенты могут моментально начислять баллы программы лояльности за любые свои покупки
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120 дней без процентов
120 дней без процентов
ХКФ Банк
от 10 000 до 700 000 руб.
Ставка: от 10,9% в день
Обслуживание: от 0 руб. Карта с большим кредитным лимитом и длительным льготным периодом. При выполнении простых условий клиенты могут пользоваться бесплатным годовым обслуживанием. Важно отметить, что для оформления данной карты не требуется подтверждение дохода
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Х5 карта Пятерочка
Х5 карта Пятерочка
Альфа-Банк
от 0 до 500 000 руб.
Ставка: от 11,99% в день
Обслуживание: от 0 руб. Кобрендинговая карта, совместно разработанная с другой компанией, и оснащенная программой лояльности. Клиенты имеют возможность накапливать баллы за свои повседневные покупки и использовать их для оплаты товаров в крупной торговой сети
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МТС Деньги Weekend
МТС Деньги Weekend
МТС-Банк
от 0 до 1 000 000 руб.
Ставка: от 19,9% в день
Обслуживание: от 0 руб. Кредитная карта специально разработана для активных пользователей, осуществляющих частые покупки. Она предлагает повышенный размер кешбэка в популярных категориях, который выплачивается рублями каждую пятницу. Для оформления данной карты требуется только паспорт
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Cash back
Cash back
Ситибанк
от 0 до 450 000 руб.
Ставка: от 19% в день
Обслуживание: от 0 руб. Карта предназначена для любителей шопинга и включает в себя возможность совершения выгодных покупок в рассрочку, приветственный кешбэк и скидки у партнеров
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Кредитные карты банков

На российском рынке представлены сотни предложений по выпуску кредитных карт с разными условиями в 2023 году. Многообразие вариантов позволяет каждому человеку подобрать максимально подходящую под его потребности карточку, однако на это может уйти много времени, если потенциальный заемщик будет самостоятельно искать информацию на официальных сайтах кредитно-финансовых организаций.

Для удобства пользователей в списке на данной странице собраны лучшие предложения от российских банков, в которых можно оформить кредитную карту онлайн, предварительно сравнив банковские продукты по ключевым параметрам.

Кредитная карта представляет собой удобный платежный инструмент с возможностью использования заемных средств для оплаты покупок, осуществления денежных переводов и снятия наличных. Основное преимущество такой карточки, выгодно отличающей ее от потребительского кредита, заключается в наличии беспроцентного периода.

В течение установленного срока клиент может бесплатно пользоваться деньгами банка при проведении безналичных расчетов за товары и услуги. Однако это не единственная характеристика кредитки, на которую следует обращать внимание при выборе карты.

Как выбрать лучшую кредитную карту

Не существует универсальной кредитной карты, идеально подходящей по всем параметрам для любого клиента. Потенциальный заемщик должен четко понимать, для каких целей и как часто он будет пользоваться карточкой, и при выборе платежного инструмента сравнивать условия, действующие в различных банках:

  1. Стоимость выпуска и обслуживания. Как правило, банки не берут плату за выпуск «пластика», а стоимость обслуживания определяется категорией карточки. Использование стандартных карт Visa, MasterCard, «Мир» обходится клиенту в среднем в 500-1500 рублей в год, а для премиальных карт ежегодная плата может достигать 10 000 рублей и более. Многие банки не взимают плату при выполнении заемщиком условия по обороту средств в течение месяца.
  2. Размер кредитного лимита. В описании каждой карточки указан максимально возможный лимит. В большинстве случаев он варьируется от 300 до 700 тысяч рублей, однако на рынке можно найти предложения по выпуску кредитной карты с лимитом 1 млн рублей и более. При оформлении кредитки потенциальный заемщик указывает желаемый размер лимита, однако последнее слово остается за банком. Именно кредитор определяет общую сумму заемных средств, которая будет доступна клиенту после выпуска карты. Происходит это на этапе оценки платежеспособности заявителя.
  3. Длительность льготного периода. Обычно продолжительность беспроцентного периода составляет 50-100 дней, однако при желании можно подобрать варианты с грейс-периодом до 180 дней и более. Как правило, условия беспроцентного периода распространяются только на безналичную оплату товаров и услуг.
  4. Процентная ставка. Относится к индивидуальным условиям и также назначается банком по результатам оценки платежеспособности клиента. Чем ниже процент по карте, тем выгоднее заемщику.
  5. Комиссия за снятие наличных. Зависит от действующих тарифов. Если клиент планирует часто снимать деньги с кредитной карты, ему следует обратить особое внимание на размер комиссий (процент от снятия или фиксированная сумма), а также уточнить, не распространяется ли на данные операции действие льготного периода.
  6. Дополнительные платные услуги. Списание средств за смс-информирование, страховку, переводы с карты на карту. При желании заемщик может отказаться от дополнительных услуг.
  7. Размер минимального платежа. Обычно 5-10% от общей суммы задолженности. Это деньги, которые клиент обязан вносить на карту для выполнения условий договора.

Кто может получить кредитную карту

Российские банки предъявляют схожие требования к клиентам, претендующим на получение кредитной карты:

  • российское гражданство и регистрация на территории страны или в регионе присутствия банка;
  • возраст не менее 18-21 года и не более 65-75 лет;
  • стабильный доход установленного уровня, например, не менее 15 000 рублей в месяц;
  • официальное трудоустройство и наличие трудового стажа;
  • отсутствие просрочек по кредитам и займам.

На этапе рассмотрения заявки кредиторы проверяют сведения, указанные в анкете потенциального клиента, и запрашивают его кредитную историю. Низкий рейтинг заемщика в выписке из БКИ может стать причиной отказа в выдаче кредитной карты.

Какие документы могут потребоваться для оформления кредитной карты

Полный перечень обязательных документов для оформления карты зависит от конкретного банка, однако заявителю в любом случае понадобится действующий общегражданский паспорт. Дополнительно кредитор может запросить второй документ на выбор заемщика (СНИЛС, ИНН, водительские права, пенсионное удостоверение, загранпаспорт и т.д.), а также справку о доходах (6-НДФЛ или по форме банка), копию трудовой книжки или трудового договора, другие документы, подтверждающие платежеспособность заявителя.

Можно ли получить кредитную карту без справок о доходе

Да, но в этом случае банк, скорее всего, одобрит небольшой кредитный лимит и назначит повышенную процентную ставку. Получить кредитную карту без справки о доходах на выгодных условиях могут клиенты, которые уже обслуживаются в рамках зарплатного проекта или являются крупными вкладчиками.

Как оформить кредитную карту

Потенциальный заемщик может подать заявку на выпуск кредитной карты онлайн на официальном сайте банка. Для этого необходимо выбрать подходящее предложение из представленного списка и нажать на кнопку «Оформить», заполнить небольшую анкету и отправить запрос в кредитно-финансовую организацию.

В случае одобрения заявки клиенту останется выбрать подходящий для него способ получения «пластика»: в ближайшем отделении банка или доставка курьером.

На изготовление именной карты обычно уходит от 2 до 5 рабочих дней. Многие банки также предлагают клиентам оформить неименную моментальную карту, которая выдается сразу после одобрения заявки.

Лимит 50000 рублей Лимит 100000 рублей На 120 дней На 100 дней На 180 дней
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