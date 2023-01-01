Кредитные карты - оформить онлайн

Карта рассрочки Халва Совкомбанк от 0 до 500 000 руб. Ставка: от 10% в день Обслуживание: от 0 руб. Предоставляет возможность осуществлять покупки в магазинах-партнерах с использованием гибкой системы рассрочки, продолжительностью до 10 месяцев, без взимания комиссий и переплат. Держатели имеют возможность получать дополнительный доход в виде процентов на остаток средств Заказать карту

365 дней без процентов Альфа-Банк от 50 000 до 1 000 000 руб. Ставка: от 11,99% в день Обслуживание: от 0 руб. Позволяет снимать наличные, оплачивать коммунальные услуги, штрафы без начисления процентов. Предоставляется выгода в виде 365-дневного льготного периода без начисления процентов, который вступает в силу снова сразу же после погашения долга Заказать карту

МТS Cashback МТС-Банк от 10 000 до 1 000 000 руб. Ставка: от 11,9% в день Обслуживание: от 0 руб. Обладает значительным кредитным лимитом и продолжительным льготным периодом. Доступна программа лояльности, которая предлагает начисление кешбэка в трех популярных категориях. При выполнении простых условий клиенты также могут пользоваться бесплатным годовым обслуживанием Заказать карту

С кешбэком Уралсиб от 0 до 1 500 000 руб. Ставка: от 19,9% в день Обслуживание: от 0 руб. Продукт с обширным кредитным лимитом и возможностью получения баллов за каждую покупку, которыми можно покрыть расходы на ранее совершенные покупки или услуги, а также использовать их для оплаты путешествий. Не требуется подтверждение дохода Заказать карту

120наВСЕ Плюс Росбанк от 30 000 до 2 000 000 руб. Ставка: от 20% в день Обслуживание: от 0 руб. Карта разработана специально для покупок и предоставляет клиентам внушительный кредитный лимит до 2 000 000 рублей. Дополнительным преимуществом данной карты является бесплатное обслуживание без необходимости выполнения каких-либо условий Заказать карту

ДА! Синара от 10 000 до 700 000 руб. Ставка: от 29,9% в день Обслуживание: от 0 руб. Кредитная карта с предельным лимитом в размере до 700 000 рублей и бесплатным обслуживанием при выполнении необходимых условий. С помощью льготного периода продолжительностью до 56 дней, клиенты имеют возможность пользоваться средствами банка без начисления процентов Заказать карту

Opencard ФК Открытие от 0 до 500 000 руб. Ставка: от 11,9% в день Обслуживание: от 0 руб. Кредитная карта с программой лояльности, которая позволяет клиентам получать кешбэк за все совершенные покупки, а также наслаждаться скидками до 20% у партнеров. Предоставляет привилегию в виде начисления бонусов, которые могут быть использованы для компенсации стоимости предыдущих покупок Заказать карту

Urban Card Кредит Европа Банк от 9 900 до 600 000 руб. Ставка: от 0% в день Обслуживание: от 0 руб. Карта без платы за обслуживание, ориентированная на современных людей, активно пользующихся городской инфраструктурой. С помощью накопленных бонусов клиенты могут оплатить свои покупки или обменять их на рубли. Важно отметить, что оформление данной карты возможно без необходимости подтверждения дохода Заказать карту

Платинум Тинькофф Банк от 0 до 700 000 руб. Ставка: от 12% в день Обслуживание: от 49 руб. Для оформления карты достаточно предоставить паспорт. Она предлагает обширный выбор опций, включая участие в бонусной программе, возможность оплаты покупок в рассрочку у партнеров, продолжительный льготный период в размере 55 дней на все покупки и возможность погашения кредита другого банка Заказать карту

Суперкешбэк 3 процента ОТП Банк от 10 000 до 300 000 руб. Ставка: от 28,9% в день Обслуживание: от 0 руб. Карта предоставляет клиентам длительный льготный период, позволяющий использовать средства банка без начисления процентов, а также программу лояльности с начислением кешбэка за любые покупки. Также доступна программа рассрочки на покупки у партнеров Заказать карту

100 + Промсвязьбанк от 10 000 до 1 000 000 руб. Ставка: от 29% в день Обслуживание: от 0 руб. Карта с бесплатным годовым обслуживанием, предоставляющая длительный льготный период, в рамках которого клиенты могут использовать средства банка без начисления процентов. Оформление карты возможно по паспорту. Предоставляется бесплатная курьерская доставка Заказать карту

Двойной кешбэк Промсвязьбанк от 15 000 до 1 000 000 руб. Ставка: от 29% в день Обслуживание: от 0 руб. Разработанная для ежедневного использования, карта предлагает бесплатный выпуск и годовое обслуживание. В рамках программы лояльности клиентам начисляется кешбэк до 10% в популярных категориях и за все покупки. Карта может быть оформлена без необходимости подтверждения дохода Заказать карту

Выгода Экспобанк от 10 000 до 300 000 руб. Ставка: от 17,9% в день Обслуживание: от 0 руб. Одобрение карты происходит всего за 15 минут. Для оформления достаточно предоставить паспорт. Карта будет доставлена клиенту в удобное для него время и место, а ее активация происходит автоматически, без необходимости дополнительных действий. Не взимает скрытых комиссий и не имеет сложных условий Заказать карту

Универсальная Азиатско-Тихоокеанский Банк от 30 000 до 700 000 руб. Ставка: от 9,5% в день Обслуживание: от 0 руб. Предоставляет льготный период в течение 120 дней без начисления процентов, а также бесплатное обслуживание. Держателям карты доступна бонусная программа с возможностью получения кешбэка за покупки, а также возможность бесплатного снятия наличных при выполнении определенных условий и другие преимущества Заказать карту

Все что надо ФК Открытие от 0 до 1 500 000 руб. Ставка: от 11,9% в день Обслуживание: от 0 руб. Карта, специально разработанная для любителей путешествий. Предлагает большой кредитный лимит, льготный период в течение 120 дней без начисления процентов и бесплатное обслуживание. Клиенты могут бесплатно снимать наличные в любых банкоматах. Карта будет доставлена в удобное для клиента время и место Заказать карту

Карта возможностей ВТБ от 10 000 до 300 000 руб. Ставка: от 9,9% в день Обслуживание: от 0 руб. Представлен флагманский продукт, который предлагает длительный льготный период, бесплатное обслуживание и расширенный кредитный лимит. Держателям карты доступна бонусная программа с возможностью получения кешбэка за покупки. Заказать карту

ВездеДоход Почта Банк от 10 000 до 1 500 000 руб. Ставка: от 25% в день Обслуживание: от 0 руб. Флагманская кредитная карта с длительным льготным периодом и кешбэком за покупки. Карта может быть получена уже в день подачи заявки в выбранном офисе банка или отделении почты России. При выборе индивидуального дизайна карты взимается комиссия в размере 1300 рублей Заказать карту

Citi Select Ситибанк от 0 до 1 500 000 руб. Ставка: от 19% в день Обслуживание: от 0 руб. Уникальная кредитная карта, которая объединяет множество преимуществ и оснащена специальными бонусами - селектами. Клиенты имеют возможность обменивать накопленные вознаграждения на промокоды и баллы программы лояльности Заказать карту

Универсальная карта Быстробанк от 9 000 до 299 000 руб. Ставка: от 16% в день Обслуживание: от 40 руб. Универсальная карта, предназначенная для различных ситуаций в жизни. Она позволяет клиентам пользоваться средствами банка в течение 50 дней без начисления процентов, предлагает выгодную процентную ставку и низкую стоимость обслуживания Заказать карту

Alfa Travel Альфа-Банк от 0 до 300 000 руб. Ставка: от 11,99% в день Обслуживание: от 0 руб. Карта с большим кредитным лимитом, оснащенная программой лояльности, которая позволяет клиентам получать до 8% миль за свои покупки. Кроме того, доступен пакет дополнительных привилегий, а также скидки от компаний-партнеров банка Заказать карту

Metro Кредит Европа Банк от 9 900 до 600 000 руб. Ставка: от 25% в день Обслуживание: от 0 руб. Кредитная карта с бесплатным годовым обслуживанием, которая также оснащена программой покупок в рассрочку в магазинах-партнерах банка. Клиенты могут моментально начислять баллы программы лояльности за любые свои покупки Заказать карту

120 дней без процентов ХКФ Банк от 10 000 до 700 000 руб. Ставка: от 10,9% в день Обслуживание: от 0 руб. Карта с большим кредитным лимитом и длительным льготным периодом. При выполнении простых условий клиенты могут пользоваться бесплатным годовым обслуживанием. Важно отметить, что для оформления данной карты не требуется подтверждение дохода Заказать карту

Х5 карта Пятерочка Альфа-Банк от 0 до 500 000 руб. Ставка: от 11,99% в день Обслуживание: от 0 руб. Кобрендинговая карта, совместно разработанная с другой компанией, и оснащенная программой лояльности. Клиенты имеют возможность накапливать баллы за свои повседневные покупки и использовать их для оплаты товаров в крупной торговой сети Заказать карту

МТС Деньги Weekend МТС-Банк от 0 до 1 000 000 руб. Ставка: от 19,9% в день Обслуживание: от 0 руб. Кредитная карта специально разработана для активных пользователей, осуществляющих частые покупки. Она предлагает повышенный размер кешбэка в популярных категориях, который выплачивается рублями каждую пятницу. Для оформления данной карты требуется только паспорт Заказать карту