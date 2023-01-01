Кредитные карты - оформить онлайн
Полный перечень кредитных карт, которые доступны для онлайн-оформления в российских банках в 2023 году. Здесь можно сравнить условия от всех российских банков и выбрать наиболее подходящие для себя. Клиенты имеют возможность ознакомиться с отзывами реальных пользователей, а также подать онлайн-заявку на официальном сайте банка, не посещая его офис, без необходимости предоставления справок, залога или поручителей
Кредитные карты банков
На российском рынке представлены сотни предложений по выпуску кредитных карт с разными условиями в 2023 году. Многообразие вариантов позволяет каждому человеку подобрать максимально подходящую под его потребности карточку, однако на это может уйти много времени, если потенциальный заемщик будет самостоятельно искать информацию на официальных сайтах кредитно-финансовых организаций.
Для удобства пользователей в списке на данной странице собраны лучшие предложения от российских банков, в которых можно оформить кредитную карту онлайн, предварительно сравнив банковские продукты по ключевым параметрам.
Кредитная карта представляет собой удобный платежный инструмент с возможностью использования заемных средств для оплаты покупок, осуществления денежных переводов и снятия наличных. Основное преимущество такой карточки, выгодно отличающей ее от потребительского кредита, заключается в наличии беспроцентного периода.
В течение установленного срока клиент может бесплатно пользоваться деньгами банка при проведении безналичных расчетов за товары и услуги. Однако это не единственная характеристика кредитки, на которую следует обращать внимание при выборе карты.
Как выбрать лучшую кредитную карту
Не существует универсальной кредитной карты, идеально подходящей по всем параметрам для любого клиента. Потенциальный заемщик должен четко понимать, для каких целей и как часто он будет пользоваться карточкой, и при выборе платежного инструмента сравнивать условия, действующие в различных банках:
- Стоимость выпуска и обслуживания. Как правило, банки не берут плату за выпуск «пластика», а стоимость обслуживания определяется категорией карточки. Использование стандартных карт Visa, MasterCard, «Мир» обходится клиенту в среднем в 500-1500 рублей в год, а для премиальных карт ежегодная плата может достигать 10 000 рублей и более. Многие банки не взимают плату при выполнении заемщиком условия по обороту средств в течение месяца.
- Размер кредитного лимита. В описании каждой карточки указан максимально возможный лимит. В большинстве случаев он варьируется от 300 до 700 тысяч рублей, однако на рынке можно найти предложения по выпуску кредитной карты с лимитом 1 млн рублей и более. При оформлении кредитки потенциальный заемщик указывает желаемый размер лимита, однако последнее слово остается за банком. Именно кредитор определяет общую сумму заемных средств, которая будет доступна клиенту после выпуска карты. Происходит это на этапе оценки платежеспособности заявителя.
- Длительность льготного периода. Обычно продолжительность беспроцентного периода составляет 50-100 дней, однако при желании можно подобрать варианты с грейс-периодом до 180 дней и более. Как правило, условия беспроцентного периода распространяются только на безналичную оплату товаров и услуг.
- Процентная ставка. Относится к индивидуальным условиям и также назначается банком по результатам оценки платежеспособности клиента. Чем ниже процент по карте, тем выгоднее заемщику.
- Комиссия за снятие наличных. Зависит от действующих тарифов. Если клиент планирует часто снимать деньги с кредитной карты, ему следует обратить особое внимание на размер комиссий (процент от снятия или фиксированная сумма), а также уточнить, не распространяется ли на данные операции действие льготного периода.
- Дополнительные платные услуги. Списание средств за смс-информирование, страховку, переводы с карты на карту. При желании заемщик может отказаться от дополнительных услуг.
- Размер минимального платежа. Обычно 5-10% от общей суммы задолженности. Это деньги, которые клиент обязан вносить на карту для выполнения условий договора.
Кто может получить кредитную карту
Российские банки предъявляют схожие требования к клиентам, претендующим на получение кредитной карты:
- российское гражданство и регистрация на территории страны или в регионе присутствия банка;
- возраст не менее 18-21 года и не более 65-75 лет;
- стабильный доход установленного уровня, например, не менее 15 000 рублей в месяц;
- официальное трудоустройство и наличие трудового стажа;
- отсутствие просрочек по кредитам и займам.
На этапе рассмотрения заявки кредиторы проверяют сведения, указанные в анкете потенциального клиента, и запрашивают его кредитную историю. Низкий рейтинг заемщика в выписке из БКИ может стать причиной отказа в выдаче кредитной карты.
Какие документы могут потребоваться для оформления кредитной карты
Полный перечень обязательных документов для оформления карты зависит от конкретного банка, однако заявителю в любом случае понадобится действующий общегражданский паспорт. Дополнительно кредитор может запросить второй документ на выбор заемщика (СНИЛС, ИНН, водительские права, пенсионное удостоверение, загранпаспорт и т.д.), а также справку о доходах (6-НДФЛ или по форме банка), копию трудовой книжки или трудового договора, другие документы, подтверждающие платежеспособность заявителя.
Можно ли получить кредитную карту без справок о доходе
Да, но в этом случае банк, скорее всего, одобрит небольшой кредитный лимит и назначит повышенную процентную ставку. Получить кредитную карту без справки о доходах на выгодных условиях могут клиенты, которые уже обслуживаются в рамках зарплатного проекта или являются крупными вкладчиками.
Как оформить кредитную карту
Потенциальный заемщик может подать заявку на выпуск кредитной карты онлайн на официальном сайте банка. Для этого необходимо выбрать подходящее предложение из представленного списка и нажать на кнопку «Оформить», заполнить небольшую анкету и отправить запрос в кредитно-финансовую организацию.
В случае одобрения заявки клиенту останется выбрать подходящий для него способ получения «пластика»: в ближайшем отделении банка или доставка курьером.
На изготовление именной карты обычно уходит от 2 до 5 рабочих дней. Многие банки также предлагают клиентам оформить неименную моментальную карту, которая выдается сразу после одобрения заявки.